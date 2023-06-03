'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' ETKİNLİĞİ Manavgat'ta

Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği Manavgat'ta gerçekleştirildi. Etkinlikte HEM kursiyerleri folklor ve sportif gösteri sundu, kursiyer kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte HEM kursiyerleri folklor ve sportif gösteri sundu. Kursiyer kadınların yaptığı ürünler sergilendi. Manavgat HEM Müdürü Hasan Kırteke, 3 bin 800 kurs modülünde eğitimlerin sürdüğünü anlattı. Kırteke, Okullarımızda, mahallelerde, taksi duraklarında, odalarımızda her yerdeyiz. 52 bin kursiyere eğitim verdik. 2023 sonunda 60 bine çıkaracağız. 146 kursiyerimize okuma yazma öğrettik. Köy Yaşam Merkezleri'nde 5 kurs açarak 88 vatandaşımıza sertifika verdik dedi. Etkinlikte Akseki Kaymakamı ve Manavgat Kaymakam Vekili Volkan Hülür, kursiyerlerin eserlerinin sergilendiğei stantların açılışını yaptı.(DHA)