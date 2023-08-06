Resim-İş Öğretmeni Gamze Büşra Bayram, zorluklarla öğretmen olduktan sonra hayallerinin peşinden giderek, Bayburt'ta kendi sanat atölyesini açtı. Atölyede başta akademik olmak üzere her yaştan öğrenciye resim eğitimi veren genç eğitimci bildiklerini, okulda öğrendiklerini aktararak öğrencilerine ışık oluyor.

Hayallerinden vazgeçmeyen genç eğitimci kendi kurduğu sanat atölyesinde öğrencilerine ışık oluyor

BAYBURT - Resim-İş Öğretmeni Gamze Büşra Bayram, zorluklarla öğretmen olduktan sonra hayallerinin peşinden giderek, Bayburt'ta kendi sanat atölyesini açtı. Atölyede başta akademik olmak üzere her yaştan öğrenciye resim eğitimi veren genç eğitimci bildiklerini, okulda öğrendiklerini aktararak öğrencilerine ışık oluyor.

İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra Aksaray Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve 2 yıldır Bayburt'ta ücretli öğretmenlik yapan Bayram, sanat atölyesi açmaktaki asıl amacının, Bayburt'ta sanat atölyesinin olmaması ve öğrencilerin bundan mahrum kalması olduğunu söyledi.

Üniversite okuduğu yıllarda kimseden destek almadan, çalışarak eğitimini tamamlayan Bayram, gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunarak, "Pes etmeyin, her zaman kendinize ve hayallerinize güvenin. Bir gün mutlaka gerçek olacaklardır" dedi.

Yeteneği olmasına rağmen Resim Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarına hazırlanmak için resim kursu veren sanat atölyelerinin eksikliğinin birçok kez hissettiğini ifade eden Bayram, kurduğu sanat atölyesiyle bu eksikliği giderdiğini vurguladı.

Sırasıyla Bayburt Ortaokulu, Bayburt Şehitler Ortaokulu ve Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi'nde ücretli öğretmenlik yapan Bayram, şimdilerde ise kendi atölyesinde 8 öğrenci ile eğitimlere başladıklarını, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü ders verdiğini belirtti.

Yeteneğini fark eden ailesinin Sanat atölyesine gönderdiği Ceren Altundaş isimli 12 yaşındaki öğrenci, öğretmeni Gamze Büşra Kahraman ile resim konusunda epey bir yol kat ettiğini bildirdi.

"Hayallerimi gerçekleştirdim, bu kursu açtım. Burada bir çocuğun hayallerine dokunmak benim için gurur verici, onur verici bir olay" diyerek konuşan Bayram, "Bir çocuğu eğitebilmek ve o verimi görebilmek beni çok etkiliyor. Bu işin maddi boyutundan ziyade manevi kısmına bakan, bu işe gönül veren bir öğretmenim. Çocuklar benim için muazzam şeyler. Onlara bir şey öğretebilmeyi, onların hayatına, emeklerine dokunabilmeyi çok çok seviyorum. Benim için en değerli şeylerden birisi de, öğrencilerimin 'Ben Gamze hocamın öğrencisiyim' diyebilmeleri. Ben şu an şunu söyleyebiliyorum, ben Banu hocamın öğrencisiydim. Kurduğum bu atölyeyle, resme ilgisi, alakası olan çocukların ileride gelecek planlarına, hayallerine dokunabiliyorsam ne mutlu bana" sözlerini kullandı.