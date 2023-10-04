Havza MYO'da Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Programda öğrencilere ilçe ve okul hakkında bilgiler verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, programın okula yeni kayıt yaptırın öğrencilerin hem ilçeye hem de okula adaptasyon süreçlerini hızlandırmak için düzenlendiğini söyledi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt da ilçenin tarihi ve genel özellikleri hakkında bilgi vererek, "Havza Belediyesi olarak ilçemize eğitim için gençlerimize destek olmak adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.