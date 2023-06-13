Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden 8 öğrenci mezun oldu

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden mezun olmaya hak kazanan 8 özel öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende öğrencilere mezuniyet belgeleri ve diplomaları verildi. Program kapsamında verilen mini konserde Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ akordiyonu ile sahne aldı. Konser sonrası öğrencilerin yaptığı resim ve el sanatı çalışmalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden mezun olmaya hak kazanan 8 özel öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Okul binasında düzenlenen törende konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ uzun yıllar Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde yöneticilik yaptığını belirterek, "Malum bu dönemde birçok okulda yıl sonu etkinlikleri yapılır. Fakat özel eğitime tabi bu okulumuzda bunu başarmak ayrı bir gayret ve özveri ister. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mezun olan öğrencilerimize de hayatlarında mutluluklar dilerim." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve diplomaları Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve davetliler tarafından verildi.

Diplomalarını alan 8 özel öğrenci mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.

Program kapsamında verilen mini konserde Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ akordiyonu ile sahne aldı.

Konser sonrası Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin yaptığı resim ve el sanatı çalışmalarının yer aldığı sergi Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Merkez Müdürü Erkan İyiliksever tarafından kesilen kurdele ile ziyaret açıldı.

Program serginin gezilmesi ile sona erdi.