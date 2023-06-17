Havza'da YKS'ye 2 bin 39 aday girdi

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na Havza'da 10 binada 985'i erkek, 1054'ü kız olmak üzere toplam 2 bin 39 aday girdi. Havza Belediyesi hizmet araçlarıyla adaylar sınav merkezlerine taşındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

Temel Yeterlilik Sınavı'na Havza'da 10 binada 985'i erkek, 1054'ü kız olmak üzere toplam 2 bin 39 aday girdi.

Havza Belediyesi hizmet araçları, iki gün sürecek YKS maratonu için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

Öte yandan sınav binalarının bahçelerine adayların dışında kimse alınmazken, aday yakınları sınava okul önlerinde çocuklarının başarıları için dua ederek bekledi.