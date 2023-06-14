Havza'da öğretmenlerden YKS öncesi moral konseri

Samsun'un Havza ilçesinde YKS öncesi gönüllü öğretmenler, 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen konserde sahne aldı. Konserde öğrenciler stres atarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da öğretmenlere teşekkür etti.

Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gönüllü öğretmenler, 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen konserde sahne aldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen moral konserine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Gönüllü müzik öğretmenlerinin sahne aldığı konserde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, yapılacak sınav öncesi eğlenip stres attı.

Öğrenciler, zaman zaman şarkılara da eşlik etti.

Ertuğ, AA muhabirine, konseri yıl boyu üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere moral olması için düzenlediklerini belirterek, "Öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ederim. Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.