Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deprem ve Dirençli Kentler Çalıştayı Düzenliyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin düzenleyeceği 'Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışı Çalıştayı' ile depremde yaşanan tecrübeler ve gelecekte yaşanabilecek afetlerde yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

HATAY (İHA) – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin düzenleyeceği 'Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışı Çalıştayı' ile depremde yaşanan tecrübeler ve gelecekte yaşanabilecek afetlerde yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Depremin yıkıcı etkisinin hissedildiği enkaz kentte yaşananlar, gelecekte yaşanmaması için adeta ders niteliğinde olmuştu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin 29 Eylül'de düzenleyeceği 'Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışı Çalıştayı' ile depremde yaşananlar istişare edilecek. Çalıştaydan elde edilen verilerle birlikte gelecekte yapılması gereken konular raporlanacak ve karar mercilerine iletilecek. Çalıştay öncesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, planlamalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Veysel Eren, Hatay'ı yeniden inşa etmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Üniversite olarak biz şehrin yeniden inşası için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların ilki olarak tarihe not düşmek adına bir derleme kitap hazırladık ve öğretim üyelerimiz kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bu kitaba katkı sundular. 800 sayfalık bu kitabımız şu anda basım aşamasında" dedi.

Eren, 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştay ile ilgili de bilgiler vererek, "Bunun dışında 29 Eylül Cuma günü 'Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışları' adlı çalıştayımız başlayacak. Amacımız burada üniversitenin birikimini şehrin yeniden inşası sürecinde harekete geçirmek ve karar vericilere yol gösterecek zemini hazırlamak. Yaptığımız çalışmalarla sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin alternatif çözüm yollarını hazırlamak. Çalıştayda sağlık sektöründe neler aksadı, neden aksadı ve yeni bir afette bunun aksamaması için nasıl bir yapılanma, nasıl bir organizasyon, nasıl bir hastane sistemi kurulmalı, nasıl bir altyapı sistemi olmalı gibi farklı alanlarda sorulara cevap aranacak. Sağlık, eğitim, ulaştırma, lojistik, tarih ve kültürel varlıkların korunması gibi on konu başlığımız var" diye konuştu.

Çalıştayda, öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve bürokratların tecrübelerini yansıtacaklarını ifade eden Rektör Eren şöyle devam etti:

"Bu başlıklar hem üniversiteden öğretim üyelerinin hem sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hem de bürokrasiden temsilcilerin bir araya geldiği çalıştayda masaya yatırılacak. Yani bu alanda tecrübesi olan, bu alanda çalışan kişilerin bir araya geldiği yuvarlak masalarda belli bir soru kompozisyonu içerisinde konular tartışılacak ve bunlarla ilgili bir beyin fırtınası gerçekleştirilerek. Raporlama süreci gerçekleştirilecek ve hazırladığımız bu raporları da biz paydaşlarımızla, kamuoyuyla paylaşacağız. Umarım yararlı olur. Tüm Hatay halkını ve paydaşları, ilgili sektör temsilcilerini bu çalıştaylara katılmaya ve katkı sağlamaya davet ediyoruz." - HATAY