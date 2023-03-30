ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için yeni bir karar aldı. Bunun üzerine ise arama motorlarında Hatay'da YKS yapılacak mı? YKS deprem bölgelerinde yapılacak mı? soruları aratıldı.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sebebiyle deprem bölgelerinde YKS uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Peki, Hatay'da YKS yapılacak mı? YKS deprem bölgelerinde yapılacak mı?

HATAY'DA YKS YAPILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı; 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak.

4 İLDE YKS YAPILACAK

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. ÖSYM, deprem bölgesinde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

YAPILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.