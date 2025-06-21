Hatay'da YKS Heyecanı Yaşandı

TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Hatay'da da YKS heyecanı yaşandı. Sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ailelerinin duaları ve destekleri eşliğinde sınav salonlarına alındı.

YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tyt, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Bugün sınavlar TYT ile saat 10.15'te başladı. Sınav 165 dakika sürecek. Özellikle Hatay'ın Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde sınav merkezlerinin önünde yoğunluk yaşandı. Aileler okul önlerinde sessizce bekleyerek çocuklarına destek verdi. Sınav süresince polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sınav merkezlerinin çevresinde sessizlik uyarılarına dikkat çekilirken, vatandaşlardan sınav boyunca gürültü yapmamaları istendi.