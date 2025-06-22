Hatay'da YKS AYT Sınavı Başladı
Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi (AYT) aşaması sabah saatlerinde başladı. Sınav merkezleri önünde heyecanlı bekleyişlerin ardından sessizliğe geçildi. Öğrenciler sınav giriş belgeleriyle okullara gelirken, veliler dua ederek çocuklarını bekledi.
HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), sabah saatlerinde başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte sınav merkezlerinin önünde heyecanlı bekleyişler yerini sessizliğe bıraktı.
Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelirken, veliler ise okul önlerinde dua edip çocuklarını beklemeye koyuldu. Polis ekipleri sınav salonlarının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sınav süresince çevrede sessizliğe dikkat edilirken, vatandaşlar da öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için özen gösterdi. Kapılarını kapanmasına dakikalar kala öğrenciler koşarak sınava yetişti.
Haber-Kamera: : Alican GÜMÜŞ / HATAY,