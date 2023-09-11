Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, jandarma trafik ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerini denetledi. İl genelinde gerçekleşen denetimlerde, okul servislerinin evrak kontrolleri yapılırken, emniyet tedbirlerine de uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Öte yandan okul ve konteyner kent çevrelerinde önlem alan jandarma trafik ekipleri, velilere ve öğrencilere bilgilendirici broşür dağıttı.