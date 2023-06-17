Hatay'da geç kalan öğrenciler sınava polis ekipleri tarafından yetiştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne çeşitli sebeplerle geç kalan 13 öğrenciyi polis ekiplerinin sınava yetiştirdiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.