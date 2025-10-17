Hatay'da Eğitim ve Altyapı Yeniden İnşa Ediliyor

HATAY'da 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden ihya, imar ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehrin her köşesinde konut, altyapı, sağlık ve eğitim yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Depremde okulların üçte biri kullanılamaz hale gelen Hatay'da, bugüne kadar 798 okulda onarım, 145 okulda güçlendirme çalışması tamamlandı. 199 yeni okul hizmete açılırken, 70 okulun inşaatı, 42 okulun da ihale süreci devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı Defne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Masatlı, "6 Şubat tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, afet sonrası dünyanın en büyük iyileştirme süreci şehrimizde devam ediyor. Bu kapsamda Hatay'ın her yönüyle yeniden ihya, imar ve inşası büyük bir hızla sürüyor. Bir taraftan konutlarımız, diğer taraftan ticarethanelerimiz yapılıyor; sağlık tesislerimiz inşa ediliyor, altyapımız tamamen yenileniyor. Türkiye'nin en büyük projeleri bugün itibarıyla Hatay'da hayata geçiriliyor. Bunun yanında eğitim kurumlarımızın yeniden imar, ihya ve inşası da büyük bir ivmeyle devam ediyor. 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' anlayışıyla yola çıktık ve bu kapsamda 'Hatay Modeli' diyebileceğimiz bir eğitim yaklaşımını hayata geçirdik. Depremde eğitim kurumlarımızın üçte biri kullanılamaz hale gelmişti. Ancak o günden itibaren hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. 6 Şubat'tan bu yana 798 okulumuzda büyük onarım çalışmasını, 145 okulumuzda güçlendirme işlemlerini tamamladık. Ayrıca 199 yeni okul hizmete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu da bu yeni eğitim kurumlarımızdan biridir. Bununla birlikte 70 okulun inşaatı halen devam ediyor, 42 okulun yeniden yapımıyla ilgili ihale süreçleri sürüyor. Sadece okul inşa etmekle kalmadık; Bilim Merkezimizi hizmete aldık. Üstün zekalı çocuklarımız Antakya merkezde bu merkezde eğitim görüyor. Samandağ'da da bir Bilim ve Sanat Merkezi'ni kısa süre önce açtık. Yıl sonuna kadar toplam 4 Bilim ve Sanat Merkezi hizmete girmiş olacak" dedi.

4 ÖĞRETMENEVİ YAPILIYOR

Öğretmenler için sosyal yaşamlarını desteklemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4 öğretmenevini de bu yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açılacağını vurgulayan Vali Masatlı, "Şehrimiz dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Hatay, bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Bu süreç tamamlandığında, medeniyetler şehri Hatay, dünyanın örnek şehirlerinden biri haline gelecek. Şu anda Hatay'da eğitim hizmeti alamayan tek bir çocuğumuz yok. 5 Şubat 2023 tarihinde 14 bin 700 olan okul sayımız, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 17 binlere ulaşacak. Bu da demek oluyor ki depremden bir gün önceki okul sayımıza yüzde 15 oranında ekleme yapmış olacağız. Kısacası, şehrimizin her noktasında insan yaşamının, gençliğin ve çocukların bulunduğu her yerde eğitim kurumlarıyla ilgili planlamalar tamamlandı. Bu çerçevede çocuklarımızı modern, güvenli ve donanımlı okullarımızda eğitmeye devam ediyoruz. Genel itibarıyla Hatay'da eğitim-öğretimle ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır" diye konuştu.