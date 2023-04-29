Hatay'da Depremzedeler İçin Konteyner Okul Kuruldu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde görevli öğretmenler Sibel ve Erhan Gümüş çiftinin, 1 konteyneri sınıfa çevirip depremzede öğrencilere eğitim verme çalışması, çeşitli kurumların desteğiyle, uygun arazide 22 konteyner sınıf kurularak okula dönüştü. 600 öğrencinin eğitim göreceği konteyner okulun adı, '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü' oldu. Sibel Gümüş, "Birlik beraberlikle iyileşiyoruz. Okullar iyileşmenin başladığı yerdir" dedi.

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da, o günden itibaren, birçok gönüllü öğretmen depremzede öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin sekteye uğramaması için çaba gösteriyor. Kentte sağlam kalan okullarda yakın zamanda eğitim-öğretim başlarken, diğer noktalarda ise konteyner ve çadırlar okula dönüştürülüyor.

Açılış kurdelesini kesen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise eğitime gönül veren, önemli olduğunu bilen herkesin çabasını kutladığını belirtti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar ise okulun kurulmasında katkı sunan herkese teşekkür etti. '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü'nde eğitim gören Görkem Gündüz (14), "Mutluyum, çünkü büyüyoruz. İnsanların yardımıyla geliştik. Haftanın 6 günü çalışmamız devam ediyor. Deprem hayallerimizi yarım bırakmıştı ama şimdi yeniden umutlandık" dedi.