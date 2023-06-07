Hatay'da depremzede çocuklara Destek Eğitim Merkezi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Destek Eğitim Merkezi'nde 185 depremzede çocuğa eğitim veriliyor. Merkezde matematikten İngilizceye, alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen eğitim çalışmaları yapılıyor. Başkan Savaş, öğrencilere iki de müjde verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Destek Eğitim Merkezi'nde 185 depremzede çocuğa eğitim veriliyor.

HBB Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Antakya EXPO alanında oluşturulan Destek Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, eğitimleri yarıda kalan ve sağlıklı çalışma alanı bulunmayan depremzede çocuklar için faaliyete geçti.

Merkezde matematikten İngilizceye, alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarında çocuklar, birebir etüt çalışmaları, soru çözümleri, deneme sınavları ve online eğitimlerden faydalanabiliyor.

Yaşadıkları çadır veya konteynerkentlerden servisle alınan çocuklardan 67'si, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıklarını tamamlayarak sınavda ter döktü. 62 öğrenci ise 17 ve 18 Haziran günleri düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. Merkezde 56 ara sınıf öğrencisinin de eğitimleri devam ediyor.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN ÖĞRENCİLERE ÇİFTE MÜJDE

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, EXPO alanında oluşturulan Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde çocuklara moral veren Başkan Savaş, öğrencilere iki de müjde verdi.

Başkan Savaş, Destek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek deneme sınavında başarılı olan öğrencilerin Kuşadası ve Antalya'da bulunan kamplarda tatile gönderileceği ve yine deneme sınavında başarılı olan öğrencilere Ankara'da bulunan bir sivil toplum örgütü tarafından hibe edilen tabletlerin hediye edileceğini duyurdu.

Çocuklara yönelik yaptığı motivasyon konuşmasında Savaş, şunları söyledi:

"Şimdi iki tane amacınız oldu ama asıl amacınızı unutmayın. Esas amacınız, iyi bir liseye, iyi bir üniversiteye yerleşmek olsun. İnşallah arzu ettiğiniz yerleri kazanırsınız. Ama kazanmak için de çalışıp azmetmek lazım. Stresi ve kaygıyı kapıda bırakıp sınava öyle girmelisiniz. Stresi ve kaygıyı kapıda bırakamazsanız zarar görürsünüz. Konsantrasyon ve sonucunuz istediğiniz gibi olmayabilir. Hepinize başarılar diliyorum."