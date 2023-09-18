Hatay'da Deprem Sonrası Eğitim Sorunlarına Dikkat Çeken Açıklama

Hatay Depremzede Derneği Girişimi, kentte yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Üniversite öğrencisi Zorda Yolcu, okulların yıkılması ve ulaşım sorunları gibi konulara dikkat çekti.

Hatay Depremzede Derneği Girişimi adına üniversite öğrencisi Zorda Yolcu, kentte eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek "Birçok okulda ikili eğitim yapılmak durumunda kalacak. Kış şartları düşünüldüğünde öğrenciler ya sabah karanlığında okula gidecek ya da akşam karanlığında okuldan döneceklerdir. Deprem bölgesindeki yıkımlar birçok bölgenin ıssız olması nedeniyle güvenlik sorunu ortaya çıkmasına da neden olacaktır" dedi.

Hatay Depremzede Derneği Girişimi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kentte yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin bugün basın açıklaması yaptı. Girişim adına konuşan üniversite öğrencisi Zorda Yolcu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin tedirgin olduğunu belirterek, "Eğitime dair sorunlarını listelediğimizde, sayfalarca sorun yumağı ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle okulların yıkıldığını ve orta hasarlı okulların akıbetinin de belli olmadığını kaydeden Yolcu, "Bizler bu sorunları yaşarken sağlam olan bazı okul binaları başka kamu kurumları tarafından kullanıldığı için oralarda eğitim ve öğretim yapılamıyor. Yıkılan okullar az hasarlı okullarla eşleştirildi. Dolayısıyla öğrenciler alım çevresi dışındaki okullarda eğitim görmek zorunda kalacak... Kentimizde, açıklamamızı yaptığımız mahallemizde ulaşım halen büyük bir sorun. Dolmuş, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının eksikliği çocukların kendi mahallesine gitmesini bile zorlaştırıyor. Kaldı ki lise için Antakya ya da Samandağ'a gitmemiz gerekiyor. Deprem sonrası değişen yerleşim birimleri ile birlikte dolmuş, minibüs hatlarının revize edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"SABAHIN VE AKŞAMIN KARALIĞINDA OKUL"

Yolcu, deprem sonrasında ekonomik koşullarında kötü olduğunu ve servislere para veremediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Birçok okulda ikili eğitim yapılmak durumunda kalacak. Kış şartları düşünüldüğünde öğrenciler ya sabah karanlığında okula gidecek, ya da akşam karalığında okuldan döneceklerdir. Deprem bölgesindeki yıkımlar birçok bölgenin ıssız olması nedeniyle güvenlik sorunu ortaya çıkmasına da neden olacaktır."

Yolcu, bütün öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kentimizde öncesinde alınmayan tedbirler nedeniyle yaşadığımız sorunlardan ders çıkararak, okullarda olası depremler esnasında güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi, bu konuda çocuklara bilimsel öğretiler ışığında bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Deprem sonucunda çocuğu, yetişkini, velisi, öğretmeniyle, toplum olarak hepimiz ağır psikolojik yıkımlar yaşadık. Bu konuda ne öğrencilere, ne de öğretmenlere bu zamana kadar yeterli psikososyal destek sağlandığını söyleyemeyiz. Bu konunun acil bilimsel yöntemlerle ele alınması gerekmektedir" diye konuştu.

Yolcu, öğrencilere kırtasiye ve kitap yardımı yapılması gerektiğini de dile getirerek, öğretmen açığının olduğunun altını çizdi.