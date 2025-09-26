Hatay'da Deprem Sonrası 798 Okul Onarıldı, 181 Yenisi Hizmete Açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 210 eğitim kurumunun kullanılamaz hale geldiği Hatay'da 798 okul onarıldı, 145 okul güçlendirildi, 181 yeni okul hizmete açıldı. Çalışmalar tamamlandığında kente derslik sayısı, 17 bine ulaşacak.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' sloganıyla başlatılan ihya, inşa ve imar çalışması kapsamında Samandağ ilçesinde yapılan Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışını yaptığı merkezinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Masatlı, "Şehrimiz, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldi. Bu afetler sonucu kapanması çok zor maddi ve manevi yaralarımız oluştu. Şehrimizdeki genel bina stokunun neredeyse yüzde 40'ı kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 6 Şubat itibarıyla dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışması da şehrimizde, bölgemizde başlatılmış oldu. Bununla beraber depremde 210 eğitim kurumumuz kullanılamaz hale gelmişti" dedi.

86 EĞİTİM KURUMUNDA İNŞAAT SÜRÜYOR

Vali Masatlı, "Çok sayıda okulumuz hasar aldı. Biz de 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' sloganıyla çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar 798 okulumuzun büyük onarımını yaptık, 145 okulumuzda güçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Diğer taraftan 181 yeni okulumuzu da hizmete aldık. Bu 181 okulumuzun derslik katkısı 1873'tür. Şehrimizin eğitimine 1873 yeni derslik kazandırmış olduk. Şu an 86 eğitim kurumumuzun da inşaat çalışmaları devam ediyor. Bunlar da tamamlanınca 1137 derslik daha şehrimize kazandırılacak. Tabii bunun yanında sadece okul yapmıyoruz. Dört öğretmenevimizin inşaatı da kısmet olursa bu yılın sonuna kadar tamamlanacak" diye konuştu.

HATAY'A 3 AYRI BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Hatay'da 3 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi'nin de halen inşaatını devam ettiğini belirten Vali Masatlı, "Bugün inşaatı tamamlanan Hikmet Kamil Eryılmaz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptık. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımız bundan sonra Samandağ ilçemizde, bu eğitim kurumumuzda çalışmalarına devam edecek. 5 Şubat 2023 itibarıyla derslik sayımız 14 bin 700'dü. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla en az 2 bin derslik daha ilave edilecek. İnşaatı devam eden kurumlarımız tamamlandığında 14 bin 700 olan derslik sayımız 17 binlere çıkacak. Tüm bu çalışmalar içerisinde 6 Şubat'tan bu yana bize liderlik eden, bizlere başkanlık yapan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, bakanlık çalışanlarına ve destek veren hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.