Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte çocuklara yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, eski havaalanının yerine yapılan çadır kentte düzenlenen turnuvaya, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Öğrenciler turnuvada, mangala, reversi, pentago gibi 8 farklı akıl ve zeka oyunları oynadı.