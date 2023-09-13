Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Saklı İlkokulu'nu ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Saklı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İmrak, öğrencilere başarılar diledi ve taleplerini dinledi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.
Saklı İlkokulu'nu ziyaret eden İmrak, öğretmen ve öğrencilerle görüştü, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Sınıfları gezen İmrak, onların taleplerini dinledi.
Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir de yer aldı.
Kaynak: AA / Eğitim