Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Saklı İlkokulu'nu ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Saklı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İmrak, öğrencilere başarılar diledi ve taleplerini dinledi.