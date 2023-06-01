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Halk Eğitim Kursiyerleri Hünerlerini Sergiledi

Halk Eğitim Kursiyerleri Hünerlerini Sergiledi

Eğitim Haberleri

Niğde'de 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası çerçevesinde kursiyerler hünerlerini sergiledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferudun Soyak, 27 adet kursumuzun çalışmaları var. Bu yıl Eylül ayından sonra bin 278 kurs açılmış olup, 39 bin 550 kursiyerimiz aktif devam etmektedir. Bu da Türkiye ortalamasına göre 1 puan üstte başarı listesindedir. Bu çalışmalar sonrasında kursiyerlerimiz usta belgesi alıyor ve kendi iş yerlerini açabilecektir.

Halk eğitim kursiyerleri hünerlerini sergiledi

NİĞDE - Niğde'de 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası çerçevesinde kursiyerler hünerlerini beğeniye sundu.

Şadırvan Park'taki serginin açılışına Niğde Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi öğrenciler davetlilere halk oyunu gösterisi sundu. Açılışta deprem bölgesindeki vatandaşlar için dikilen uyku tulumları da sergide yer aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferudun Soyak; "27 adet kursumuzun çalışmaları var. Bu yıl Eylül ayından sonra bin 278 kurs açılmış olup, 39 bin 550 kursiyerimiz aktif devam etmektedir. Bu da Türkiye ortalamasına göre 1 puan üstte başarı listesindedir. Bu çalışmalar sonrasında kursiyerlerimiz usta belgesi alıyor ve kendi iş yerlerini açabilecektir" dedi.

Sergi gün boyu Niğdelilerin gezmesi için açık kalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Türkiye Eylül Niğde Eğitim Haberler

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