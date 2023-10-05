Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında Miniklere Trafik Kültürü Aşılandı

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında kırsalda eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen eğitimle miniklere trafik kültürü aşılandı. Uygulamalı olarak öğrenme şansı da yakalayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Haliliye Çocuk Trafik Eğitim Parkı miniklerin hem öğrendiği hem eğlendiği adres alıyor. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Haliliye Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilere trafik kültürü aşılanıyor. Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerle ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar, merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan planlanan program dahilinde Çocuk Trafik Eğitim Parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisleri tarafından eğitim verilen miniklere başta yayaların dikkat etmesi gereken kurallar olmak üzere, trafik levhaları, trafik ışıkları, tabelaların anlamları öğretiliyor. Yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu Çocuk Trafik Parkında tüm kuralları uygulamalı olarak öğrenen minikler, akülü araçlara binerek sürücülük deneyimi yaşıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkında kendilerine ayrılan oyun parkında da gönüllerince eğlenen çocuklara unutulmaz bir gün yaşatılıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise periyodik olarak düzenlenen program ile merkez ve kırsaldaki öğrencilere yönelik trafik eğitiminin devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA