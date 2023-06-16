Hakkari Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

Hakkari Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Zeynel Bey Yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, törende, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarı dileyen Pakiş, "Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO'da, ön lisans ve lisans düzeyinde gayet iyi bir noktaya geldik. Lisans üstü programlara biraz daha yoğunlaşmamız lazım. Özellikle güzel sanatlar fakültemiz, spor bilimleri fakültemiz ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile ilgili kat etmemiz gereken ciddi mesafe var." dedi.

Başarılı öğrencilere belge ve hediyeler verilmesinden sonra müzik dinletisi sunuldu, resim sergisinin açılışı yapıldı.

Ardından kep atan öğrenciler, halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

Törene, akademisyenler, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, idari personel, öğrenci ve aileleri katıldı.