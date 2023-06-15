Hakkari Üniversitesi Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi Düzenlendi
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Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye yabancı akademisyenler de katıldı ve proje değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca doğa fotoğrafçısı Murat Adıyaman'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı bir sergi de açıldı.
Hakkari Üniversitesi tarafından Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi düzenlendi.
Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yabancı akademisyenlerin de katıldığı kongrede, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay ve öğretim görevlisi Ali Can Gözcü tarafından proje değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.
Sunumun ardından Prof. Dr. Zafer Şahin'in moderatörlüğünde, Mesleki Eğitimin Geleceği çalıştayına geçildi.
Hakkari Üniversitesine görevli öğretim görevlisi ve doğa fotoğrafçısı Murat Adıyaman'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı "Dağdan Öte Hakkari" adlı fotoğraf sergisi açıldı.