Hakkari Üniversitesi Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi Düzenlendi

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye yabancı akademisyenler de katıldı ve proje değerlendirme sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca doğa fotoğrafçısı Murat Adıyaman'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı bir sergi de açıldı.