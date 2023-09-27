Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında hijyenik ortamda günde 6 bin adet ekmeği üretiyor. Okulun bünyesinde açılan fırında öğrenciler hem gelir elde ediyor hem de pansiyondaki öğrencilere daha uygun ve ucuz ekmek sağlanıyor.

Hakkari Meslek Lisesi'nde günde 6 bin adet ekmek üretiliyor

HAKKARİ - Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında hijyenik ortamda günde 6 bin adet ekmeği üretiyor.

Başarılı eğitim çalışmaları ile gündeme gelen 20 derslik 460 öğrencisi bulunan Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 100 öğrenci ekmek üretiyor. 2022-2023 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde, "81 İlde 100 Ekmek Fırını" projesi çerçevesinde Hakkari'de fırının kurulduğu okul olan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki modern ekmek fırının üretime devam ediyor. Okulun bünyesinde yiyecek içecek öğrencilerimiz ile beraber bakanlığın "81 ilde 100 endüstriyel Fırını" projesi çerçevesinde açmış oldukları fırında ekmek ürettiklerini ifade eden okul müdürü Hayrettin Çiftçi, "Yaklaşık 100 öğrencimiz, şef ve usta öğreticilerle beraber ekmek üretimi yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz ekmekleri pansiyonda kalan öğrencilerimizi için temin ediyoruz. Yaklaşık 6 bin ekmek üretiyoruz. Sabah, öğle ve akşam sıcak ekmekleri pansiyondaki öğrencilere ulaştırıyoruz. Ayrıca poğaca ve simit üretimimiz de var. Öğrencilerimizde günlük olarak üretimlere katılıp hem gelir elde ediyorlar, hem de pansiyonlarda kalan öğrencilerimize daha uygun daha ucuz ekmek ihtilaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Fırında çalışan 12. sınıf öğrencisi Arjin Demir isimli öğrenci ise, "Burada pansiyonlara ekmek üretmekteyiz. Günlük 6 bin adet ekmek çıkartıyoruz. Staj öğrencisi olduğumuz için ücretle alıyoruz. Bize imkanı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile birlikte incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'da, "Bu fırınımızın entegre kurulum çalışmaları geçen sene tamamlanmış olup hamurkar ve yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimiz tarafından, seri üretimini sürdürüyor. Allah, ihtiyacını göstermesin; ama ihtiyaç olursa ekmek fırınımız, afet durumlarında, çok önemli bir hizmet verecektir dedi.