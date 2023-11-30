Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-içecek Sergisi

Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berberoğlu, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sergisine katıldı.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri, Hakkari yöresinin güzide meyvelerinden yumuşanı Türk mutfağının çeşitli lezzetleri ile harmanlayarak yiyecek şölenine imza attılar. Vali Yardımcısı Furkan Berber'in de stantları beğenerek gezdiği bu lezzet yolculuğuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Vali Ali Çelik'in himayelerinde başlattıkları eğitim seferberliğinde, akademik başarının yanında hayatın her alanına hitap eden geniş eğitim yelpazesiyle gençlerin meslek sahibi olabilecekleri nitelikli çalışmalar ortaya koyarak başarılı ve güzel sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Müdür Yılmaz, "Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yiyecek-içecek bölümü öğretmen ve öğrencileri, işte bunun çok güzel bir örneğini sergilediler. Türkiye'de, bir ilke imza atarak yöremizin güzide meyvelerinden, şifalı olduğu kadar çok farklı bir aroması olan yumuşan meyvesini, sofralarımıza nasıl daha farklı tatlarla taşırız, bunun üzerine düşünerek araştırmalarını yapmışlar ve çok başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Aslında yiyecek-içecek bölümü, insan yaşadığı sürece ölmeyecek bir bölüm. Meslek liselerimizdeki alanlar, hem çok eğlenceli hem de istihdam alanları geniş. Kendilerini kanıtlamış öğrencilerimiz, mutlaka iş buluyorlar. Bu farklı ve başarılı üretim çalışmasına imza atan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinin yumuşanı daha önce görülmemiş şekillerdeki farklı lezzetlerle buluşturarak ortaya çıkardıkları ve tamamen organik olan ürünler büyük beğeni topladı. - HAKKARİ