Hakkari Jandarma Komutanlığı Bağışlı Anaokulu'nda Etkinlik Düzenledi
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Bağışlı Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilere eğitici materyaller dağıtıldı ve eğlenceli vakit geçirildi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Bağışlı Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri, Bağışlı köyüne gitti.
Buradaki anaokulunu ziyaret eden ekipler, düzenlendikleri etkinlikte öğrencilere eğitici materyaller dağıttı, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.
Kaynak: AA / Eğitim