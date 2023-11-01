Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilerle Buluştu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bay köyünde minik öğrencilerle bir araya gelerek, güzel vakit geçirmelerini sağladı. Kadın personeller ve köpekleriyle birlikte okula giden jandarma ekipleri, öğrencilere eğitim materyalleri hediye etti ve renkli diyaloglar yaşandı. Okul öğrencisi Benan Ada Beyter'in seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği türkü ise duygulu anlar yaşattı.

Kadın jandarmalardan minik öğrencilere sürpriz

HAKKARİ - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bay köyünde minik öğrencilerle bir araya gelerek güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personeller, beraberindeki 'Boyut' isimli köpekle Bay Köyü İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrencilere sürpriz yaptı. Öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri hediye eden jandarma personeli ile öğrenciler arasındaki diyaloglar renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerle eğlenceli zaman geçiren jandarma ekipleri için okul öğrencisi Benan Ada Beyter'in seslendirdiği Atatürk'ün çok sevdiği "Eklemedir Koca Konak" türküsü ise dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.