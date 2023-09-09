Hakkari'den 34 öğrenci Çanakkale'ye geziye gidiyor

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 34 öğrenci, Çanakkale gezisine gönderilecek. Şemdinli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenciler için bir gezi programı hazırlandı. Geziye katılacak öğrenciler, Kaymakam Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Ateş, öğrencilerin sosyalleşmeleri için bu tür projelerin faydalı olduğunu söyledi. Gezi kapsamında Şemdinli ve Derecik'te yaşayan 34 öğrenci, bir hafta boyunca Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek.