Hakkari'deki öğretmenler okulu temizleyerek yeni eğitim yılına hazırlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Tütünlü Köyü Ortaokulu'nun öğretmen ve idarecileri, yaz tatilinin ardından okulu temizleyerek öğrencilere temiz bir ortamda eğitim vermeyi amaçladı. Camlar, sıra ve masalar silindi, koridor ve sınıflar yıkandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğretmen ve idareciler, görev yaptıkları okulu temizleyerek yeni eğitim yılına hazırladı.

İlçeye bağlı Tütünlü Köyü Ortaokulu'nun idareci ve öğretmenleri, yaz tatilinin ardından öğrencilerine temiz ortamda eğitim vermek amacıyla kolları sıvadı.

Okulun camlarını, sıra ve masalarını silen öğretmenler, koridor ve sınıfları da yıkadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Hakkari eğitim ailemizin kıymetli mensupları, sizin her haliniz, saygınlığınızı artırıyor." ifadeleri kullanıldı.