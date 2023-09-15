Hakkari'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Hakkari'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde okullarına gidip dönmelerini sağlamak amacıyla il ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdi. 288 okul servis aracı kontrol edilirken, bir aracın sahibine cezai işlem uygulandı.