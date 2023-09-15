Hakkari'de Okul Servis Araçları Denetlendi
Hakkari'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde okullarına gidip dönmelerini sağlamak amacıyla il ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdi. 288 okul servis aracı kontrol edilirken, bir aracın sahibine cezai işlem uygulandı.
Hakkari'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla trafik ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çocukların güven içinde okullarına gidip dönmeleri amacıyla il ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Okulların açıldığı ilk günden bu yana 288 okul servis aracı ekiplerce kontrol edildi, bir aracın sahibine cezai işlem uygulandı.