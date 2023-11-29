Hakkari'de öğrencilere telefon ve internet dolandırıcılığı semineri

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Siber Şube ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığı ile ilgili öğrencilere seminer verdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Siber Şube ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığı ile ilgili öğrencilere seminer verdi. Son zamanlarda artan internet ve telefon dolandırıcılığına karşı Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde, Polis Memuru Şadi Daler, öğrencilere internet ortamında tanımadıkları kişilere yada e-postalara cevap vermemelerini istedi.

Açıklamalarda bulunan Polis Memuru Yudum Yurtçu ise "Bugün ilçenin Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere Siberay hakkında öğrencileri bilgilendirdik. Bizim uyarılarımız sık sık devam edecektir" dedi. - HAKKARİ