Hakkari'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesi toplantı yapıldı

Hakkari'de yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesi toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında yapılan toplantıda, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu ve güvenli bir sınav için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Hakkari'de yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıda katılımcılar bilgilendirildi.

Kentteki 101 okulda sınava girecek 4 bin 836 öğrenciye başarı dileyen Gür, öğrencilerin güvenli şekilde sınava katılmaları için her türlü planlamanın yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Geleceğin teminatı öğrencilerin, sınava büyük emekler vererek hazırlandığını dile getiren Gür, şöyle konuştu:

"Hayatta verilen hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Derslerine sabırla ve inançla düzenli ve planlı olarak çalışan öğrencilerimiz, sınavlardan en güzel neticeyi alacaklardır. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerledikçe başarı da doğal bir süreç olarak kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük gayret gösteren değerli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize teşekkür ediyorum. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılacak olan sınavda, öğrencilerimize üstün başarılar temenni ediyor, sınavda görev alan tüm eğitim ailemize ve güvenlik personellerine kolaylıklar diliyorum."