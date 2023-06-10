Hakkari'de Kitap Okuma Şenliği Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fen Lisesi tarafından düzenlenen kitap okuma şenliği ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı artırılmaya çalışıldı. Etkinlikte öğrenciler birbirlerine hediye ettikleri kitapları okudu ve çevre temizliği yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap okuma şenliği düzenlendi.

Fen Lisesi tarafından Dağlıca yolu üzerindeki spor kompleksinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler birbirlerine hediye ettikleri kitapları okudu.

Okul Müdürü Emrullah Şin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise olarak kitap okumaya dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kitap Okuma Şenliğini çok önemsediklerini bu yolla öğrencilerin kitapla olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Şin, şunları kaydetti:

"Amacımız önümüzdeki yıllarda bu şenliği geleneksel hale getirerek ve daha da geliştirerek sürdürmek. Bu konuda eğitimin bütün paydaşlarından çok güzel destekler alacağımızı biliyorum. Çünkü söz konusu kitap ve dolayısıyla eğitim olunca milletimiz yüce gönlünü açmaktan tereddüt etmez. Her şey okulla bitmiyor. Okul dışında yapılacak bu tür etkinliklerin de eğitim hayatımıza çok katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu ve buna benzer faaliyetler, gençlerimizin hayata çok daha güzel hazırlanmalarına imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda kitap okuma şenliğimize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Sosyal ve sportif alanda birçok etkinlik yapan öğrenciler çevre haftası münasebetiyle de tesiste çevre temizliği yaptı.