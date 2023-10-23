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Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası yıkıma başlandı

Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası ve yanındaki lojmanın, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Binanın yıkılması için çalışmalar başlatıldı ve kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleştiriliyor. Yüksekokul, eğitim faaliyetlerine çarşı merkezindeki eski fakülte dersliklerinin bulunduğu binada devam ediyor.