Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası yıkıma başlandı
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Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası ve yanındaki lojmanın, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Binanın yıkılması için çalışmalar başlatıldı ve kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleştiriliyor. Yüksekokul, eğitim faaliyetlerine çarşı merkezindeki eski fakülte dersliklerinin bulunduğu binada devam ediyor.
Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası ve yanındaki lojmanın, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde 31 yıl önce inşa edilen binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.
Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara taşınıyor. İtfaiye ekipleri de enkazda sulama işlemi yapıyor.
Yaklaşık bin öğrencisi olan yüksekokul, eğitim faaliyetlerine çarşı merkezindeki eski fakülte dersliklerinin bulunduğu binada devam ediyor.