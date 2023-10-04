Hakkari'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Hakkari Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte hayvan sevgisi ve koruma konularında bilgilendirme yapıldı.

Hakkari Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonunda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ekinliğe; Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Okul Müdürü Şükrü Ecer, jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali İdris Akbıyık İlk/Ortaokulunda düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Burada öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Vali Ali Çelik, "Bu günün amacı, yaşadığımız dünyada insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Hayvanlar da bizim gibi can taşıdığı için onların da yaşam hakkı vardır. Onun içindir ki dünyayı onlarla beraber yaşamamız gerekir. Tüm canlılara merhametle yaklaşalım, onları sevip koruyalım" dedi.

Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanı, öğrencilere slayt gösterimi ile hayvan sevgisi sunumlarını yaptılar. Okulun zemin katında devam eden etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığının eğitimli arama kurtarma köpeği, bir gösteri yaptı. Yapılan sunumun ardından öğrencilere; kek, meyve suyu ve çikolata ikramında bulunuldu. Jandarma ekipleri de öğrencilere hayvan sevgisini içeren ve aşılayan kitaplar hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan okul hakkında bilgi alarak sınıfları gezen Vali Ali Çelik, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle programı düzenleyenlere teşekkür ederek okuldan ayrıldı. - HAKKARİ