Hakkari'de 13 okul servisi trafikten men edildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından denetlenen 704 okul servisinden 13 araç trafikten men edilirken, 72 araca ise idari para cezası kesildi.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından denetlenen 704 okul servisinden 13 araç trafikten men ederken, 72 araca ise idari para cezası kesildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, taşımalı eğitim çerçevesinde faaliyet gösteren okul servis araçları 06-07-10 Kasım 2023 tarihleri arasında denetlendi. Bu denetimler sonucunda 704 okul servis aracı denetlenmiş olup; 13 servis aracı trafikten men edilmiş ve 72 okul servis aracına idari para cezası uygulanmıştır. Çocuklarımızın güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlere aralıksız olarak devam edilecekti" denildi. - HAKKARİ