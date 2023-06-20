HAK-İŞ ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 6. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması'nın ödüllerini sahiplerine verdi

HAK-İŞ ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen '6. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması'nda 'Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar' teması işlendi. Ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile davetliler katıldı. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ortak protokolü kapsamında bu yıl "Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar" temasıyla yapılan "6. Ulusal Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması"nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Üniversitenin 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'ndeki törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, eğitim ve istihdam ilişkisinin altı çizilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, konuya ilişkin çeşitli etkinliklerde bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve HAK-İŞ'e teşekkürlerini iletti.

Teknolojik gelişmelerin sanayiye ve toplumsal hayata ciddi şekilde yön verdiğini belirten Özçelik, "Kamunun görevi, yapacağı düzenlemelerle vatandaşların refah seviyesini artırarak, ekonomik ve toplumsal hayatı bu değişime uygun hale getirmektir." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert de konfederasyonun üniversitelerle ve akademisyenlerle daha iyi ilişkiler kurarak, bilim ve ilim yolunda adımlar atmaya her daim önem verdiğini söyledi. Farklı alanlardaki farklı projeleri yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini belirten Sert, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak çalışma hayatındaki sorunları biliyor ve bunları çözmek için yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Bu sorunların çözüme kavuşması için bilime, müzakereye ve sosyal diyaloğa daha fazla önem veriyoruz. Projeler aracılığıyla gençlerin sendikalara aktif katılımını destekliyor ve gençlerin kaygı ve ihtiyaçlarını politikalarımıza dahil etmeye çalışıyoruz."

Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı Zengin de Türkiye'de kadınların iş gücü piyasasına girişinin kolaylaşmasının başlıca sebebinin kadınların eğitime katılımının artması olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından bu yılki teması "Kadın Emeği ve Yeni Arayışlar" olarak belirlenen "eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi", "beyin göçünün önlenmesi " ve mevsimsel göçün düzenlenmesi"ne yönelik projeleriyle birinci, ikinci ve üçüncü olan ve mansiyon ödülüne hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bu öğrencilere HAK-İŞ'te staj imkanı da tanınacak.