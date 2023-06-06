Hafızların Türkiye finali Tavşanlı'da gerçekleştirildi

KÜTAHYA - Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından, 'İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Türkiye finali' Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen orta okul ve lise öğrencileri derece elde edebilmek için yarıştı.

Lise kategorisinde; İstanbul Üsküdar Marmara Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Esed Can birinci, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Burak Acar ikinci ve Yakutiye Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İbrahim Budak da üçüncülük elde etti.

Ortaokul kategorisinde ise, birinciliği Erzurum Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Alim Alacalı, ikinciliği Amasya Suluova Şehir Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'ndan Kamil Arzu ve üçüncülüğü de İstanbul Üsküdar Marmara Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mustafa İbrahim Okumuş elde etti.

Dereceye giren hafız öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Osman Erkul, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğrencileri yalnız bırakmadı.