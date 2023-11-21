Güzel Şeyler Derneği, Renklerle Haklarımı Öğreniyorum kitabını çocuklarla buluşturdu

Güzel Şeyler Derneği, Ankara'da düzenlediği atölye çalışmasıyla çocuklara Renklerle Haklarımı Öğreniyorum kitabını tanıttı. Çocuklar, kitap içerisindeki oyunları gönüllü öğretmenlerle birlikte oynayarak çocuk hakları konusunda farkındalık kazandılar. Dernek, bu eğitim materyalini tüm Türkiye'ye yayarak daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Güzel Şeyler Derneği, gönüllü ana okulu öğretmenleri ile Renklerle Haklarımı Öğreniyorum kitabını Ankaralı çocuklarla buluşturdu.

Güzel Şeyler Derneği'nin 'Renklerle Haklarımı Öğreniyorum - Çocuk Hakları El Kitabım' atölyesi, Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Ankara'da çocuklarla buluştu. 18 Kasım'da 60 çocuğun katıldığı atölyede çocuklar en temel 10 çocuk hakkının anlatıldığı kitabı tanıyarak, içerisindeki oyunları gönüllü anaokulu öğretmenleri ile oynadılar. Çocuklar atölyede hakları konusunda farkındalık kazanırken, dernek yetkilileri de ebeveynlere evde çocuklarla kitabı kullanarak hangi etkinlikleri yapabileceklerini ve çocukların öğrendiklerini nasıl pekiştireceklerini anlattılar.

Güzel Şeyler Derneği, çocukların akran zorbalığı, istismar gibi konularda çocukların zarar görmemesi için haklarının farkında olmasının önemine dikkat çekerek, bir eğitim materyali özelliği taşıyan "Renklerle Haklarımı Öğreniyorum" atölyelerini tüm Türkiye'ye yayarak daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktardılar.

"Kitabın aslında bir eğitim materyali olduğunu belirten Güzel Şeyler Dernek Başkanı Yonca Boztunalı, proje hakkında şunları aktardı:

"Avrupa Birliği Sivil Düşün programı desteği ile hazırladığımız bu çalışmada avukatlar, çocuk alanında çalışan akademisyenler, psikologlar, öğretmenler, iletişimciler ve çocuk kitapları yazarları bir araya geldi. İlk saha çalışmamızı, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Mikrofon desteği ile Ağrı ilinde, UDER Çocuk Derneği iş birliği ile çocuklarla buluşturduk. Orada bir kez daha çocukların oyunla sanatla haklarını öğrenirken çok hevesli ve ilgili olduklarını, daha kolay öğrendiklerini gözlemledik. Kitabımız içerisinde; ebeveynlere, bakım verenlere ve öğretmenlere notlar da var. Evde yapılabilecek ev görevleri ve kitap önerileri de içeriyor. Tüm Türkiye'ye ulaşmasını istediğimiz bir çalışma oldu. Akran zorbalığı, çocuk ihmal ve istismarının hepimizi üzdüğü bu günlerde çocuklarımızı korumaya öncelikle onlara haklarını anlatarak başlamalıyız. Çocuklar, bir sorunla karşılaştıklarında buna "hayır" deme hakkına sahip olduklarını bilmeliler. İnşallah belediyelerin, yerel yönetimlerin, özel sektörün de desteği ile kitap ve atölyelerimizi pek çok yere taşıyacağız."