Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Halı Sektöründe İncelemelerde Bulundu

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Halı Tasarım Programı öğrencileri Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı fabrikasında ziyaret ederek, makine halısı, makine halısının geleceği ve sürdürüle bilir ihracat için yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Dünyanın en önemli halı üretim merkezi haline gelen ve bu alanda liderliği açık ara farkla sürdüren Gaziantep yenilikçi çalışmaların yanı sıra sektörün ara eleman sorununu çözme yönünde de önemli çalışmalara imza atarken, gençlerin halı sektörüne yönelmesi yönünde de birçok çalışmayla dikkat çekiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Geleneksel Türk El Sanatları Halı Tasarım Programına yönelik ilgi de her geçen gün artıyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula başlayan öğrenciler GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı fabrikasında ziyaret ederek halı sektöründe meydana gelen gelişimler hakkında bilgiler aldı. Başkan Zeynal Abidin Kaplan fabrikada incelemeler yapan geleceğin tasarımcılarına sektörün dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli bilgiler vererek öğrencilerin merak ettiği konularda da sorularını yanıtladı. Makine halısı üretim tesislerinin bütün bölümlerini yakından inceleyen öğrenciler mesleki alanda başarılı olabilmenin sırlarıyla ilgili tiyoları da Başkan Zeynal Abidin Kaplan'dan almayı ihmal etmediler.

"Halının geleceğini gençlere emanet edeceğiz"

Gaziantepli sanayicilerin makine halı üretiminde önemli başarı öyküleri yazarak sektörde kentin dünya lideri olmasını sağladıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Dünya halı üretim merkezi unvanına büyük emekler ve güçlüklerle kavuştuk. Elbette bu alanda dünyanın zirvesinde yer alan Gaziantep'in bundan sonraki süreçlerde de bu sektörde dünya liderliğini sürdürebilmesi yetenekli gençlerimizin sektörde aktif rol almasıyla mümkün. Sektörümüzün bütün aşamalarında gençlerimizin gerek üretim ve pazarlama gerekse tasarım ve uygulama alanlarında da yel alması için eğitime önem veriyor ve destek sağlıyoruz. Bugün aramızda geleceğin büyük tasarımcılarını görmek elbette yarınlara yönelik inancımızı güçlendiriyor. Önümüzdeki süreçte sektörümüzün bütün safhalarında alanlarıyla ilgili nitelikli eğitim almış gençlerimizi görmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP