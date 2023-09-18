Gürsu Belediyesi, Kariyer Merkezi ve AR-GE Müdürlüğü ile Hayatlara Dokunuyor

Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği akademi ve eğitimlerle Muhammed Emin ve annesi Ümran Çiftçi, hayatlarına yeni bir yön verdi. Muhammed Emin E-Ticaret Uzmanı olurken, annesi Ümran Çiftçi Bilgisayarlı Modelistlik ve Stilistlik eğitimi aldı.

Gürsu Belediyesi, Kollektif Kariyer Merkezi ve AR-GE Müdürlüğü'nde verilen akademi ve eğitimlerle, sayısız hayata dokunmaya devam ediyor. Muhammed Emin ve annesi Ümran Çiftçi, Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlere katılarak hayatlarına yepyeni bir yön verdi.

Gürsu'da yaşayan Muhammed Emin Çiftçi ve annesi Ümran Çiftçi iş sahibi olmak, kariyerlerine yön vermek ve hayatlarını değiştirmek için Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği kurs ve eğitimlere katıldı. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'ne başvuran Muhammed Emin Çiftçi, E-Ticaret ve girişimcilik konusunda aldığı uygulamalı eğitimlerden sonra henüz yolun başında olduğu kariyerine yepyeni bir soluk kazandırdı. Aldığı eğitimlerden sonra yine Kollektif Kariyer Merkezi'nin sunduğu iş imkanını da değerlendirerek bir firmanın E-Ticaret Uzmanı oldu. Annesine de Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlerden söz eden Muhammed, Annesi Ümran Çiftçi'nin de yeni bir eğitime katılmasını sağladı. Ümran Çiftçi, AR-GE Müdürlüğü'nün düzenlediği Enhancer Porgramı çerçevesinde Bilgisayarlı Modelistlik ve Stilistlik Eğitimi'ne katıldı. Annesi ile aynı zamanlarda, hatta aynı bilgisayarlarda eğitim alan Muhammed, mutluluğunu anlatacak kelime bulamadı. "Herkese nasip olmayacak şartlarda annemle eğitim almak müthiş bir duygu. Sonuçta her ikimiz de kariyerlerimize Gürsu Belediyesi'nin verdiği bu hizmetle yön veriyoruz" diyen Muhammed, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a teşekkür etti.

Bilgisayarlı Modelistlik ve Stilistlik eğitimini tamamlayıp, sertifikasını Başkan Işık'ın elinden alan Ümran Çiftçi ise, "Hayatımın en güzel anlarından biri oldu. Artık anne oğul hedefle geleceğe çok daha güzel bakabiliyoruz" diyerek mutluluğunu paylaştı. - BURSA