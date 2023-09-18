Gürcistan'da Türkçe Sınıfı Açıldı

Gürcistan'daki Sokhumi Devlet Üniversitesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkçe sınıfı açıldı. Açılış programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, üniversite rektörü ve öğrenciler katıldı. Türk-Gürcü ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet eden açılış projesi, iki ülkenin stratejik ortaklığını gösterdi.

Gürcistan'daki Sokhumi Devlet Üniversitesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkçe sınıfı açıldı.

Başkent Tiflis'te faaliyet gösteren üniversitedeki açılış programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, TİKA heyeti, Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu programda Prof. Dr. Khonelidze, üniversitelerine verdikleri destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Gürcistan devleti ve halkına verdiği destekler için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Khonelidze, iki ülkenin stratejik ortak olduğunu söyledi.

Sokhumi Devlet Üniversitesindeki "Türkoloji" isimli sınıfta eğitime verilen önemli bir desteğin olduğunu dile getiren Khonelidze, "Bu sınıfı Türkiye'nin buradaki küçük bir adası, bir Türk alanı olarak görebilirsiniz." dedi.

Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede benzer çıkarları bulunan iki ülke olduğunu kaydeden Khonelidze, açılışı bugün yapılan sınıfın Türk-Gürcü ilişkilerinin sağlamlığını gösterdiğini belirtti.

"İki kardeş ülkenin köklerini daha da sağlamlaştıracak açılış için bir aradayız"

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da bulundukları üniversitedeki açılışın Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini vurgulayarak, "Bugün burada iki dost ve kardeş ülkenin köklerini daha da sağlamlaştıracak açılış projesi için bir aradayız." şeklinde konuştu.

TİKA'nın 29 yıldır Gürcistan'da sağlık, tarım, altyapı gibi birçok alanda faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini paylaşan Yorulmaz, önem verdikleri projelerin arasında eğitimin öncelikli olduğunu söyledi.

Büyükelçi Orbay da Gürcistan'daki Sokhumi Devlet Üniversitesinde Türkçenin öğrenilip öğretileceği sınıfın açılışına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açılışa katılan öğrencilere hitaben Orbay, "Sizler, ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının, kültürel köprünün, bu kadim dostluğumuzun en önemli yapı taşlarısınız, en büyük ayaklarısınız." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Orbay, "Gürcistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine desteğimiz her zaman güçlü olarak devam edecek." ifadesini kullandı.