Gürcistan'da FETÖ'ye ait üniversitenin hissedarları değişti

Gürcistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Karadeniz Üniversitesinin (IBSU) tüm hissedarları değişti.

Gürcistan Adalet Bakanlığının Ulusal Kamu Kayıt Kurumundan alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen IBSU'nun sahibi olarak görülen şirketin hissedarlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre IBSU'nun hisselerinin yüzde 51'i Gürcistan vatandaşı Gia Kavtelişvili'nin, yüzde 49'u da yine Gürcistan vatandaşı Kakha Şengelia'nın oldu.

Daha önce Almanya adresli Şimşek, Altaş ve Akın ortaklığı IBSU'nun hisselerinin yüzde 40'ına, Gürcistan adresli Limitid Liability Company Control ise yüzde 60'ına sahipti.

FETÖ'ye ait üniversiteyi yöneten şirketin hisselerinin el değiştirmesiyle şirketin müdürü de değişti. Saffet Bayraktutan'ın yerine hisselerin yüzde 49'unun sahibi Kakha Şengelia yeni müdür oldu.

Bu arada, bazı Gürcü basın organlarındaki haberlerde, "IBSU'nun, 10 milyon dolara Gürcistan'daki Kafkas Üniversitesi Başkanı Kakha Şengelia ve Gürcistan Ulusal Üniversitesi Rektörü Gia Kavtelişvili'ye satıldığı" ifadeleri yer aldı.

FETÖ, 1993'ten itibaren Gürcistan'da eğitim alanında faaliyet göstermeye başlamış, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı okulların bazılarının lisansını iptal etmiş ve yenilememişti. Gürcistan'da şu anda FETÖ'nün orta öğretimde faaliyet gösteren iki okulu bulunuyor.