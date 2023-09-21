Güney Kore'de öğretmen haklarını koruyan düzenleme kabul edildi

Güney Kore Ulusal Meclisi, öğretmenlerin haklarını koruyan düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti. Öğretmenlerin talepleri ve protestolar sonucunda yapılan düzenleme, öğretmenlerin sınıflarda otoritelerini korumalarını ve çocuk istismarı suçlamalarının kriterlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Güney Kore Ulusal Meclisindeki oylamada, ülkedeki okul sistemi ve ilgili yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği eleştirilerinin ardından, öğretmenlerin haklarını koruyan düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Yonhap'ın haberine göre, öğretmenlerin talepleri haftalardır süren protestolardan sonra meclise taşındı.

Ülkede, eğitim sistemi ve ilgili yasaların, öğretmenlerin sınıflarda otoritelerini korumakta başarısız olduğu eleştirilerinin ardından öğretmen haklarının iyileştirilmesine ilişkin düzenleme, Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

"Öğretmen hakları restorasyon tasarıları" olarak bilinen söz konusu düzenlemeyle öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin "istenmeyen" davranışlarından korunmasını ve kendilerine yönelik "çocuk istismarı" suçlamalarının kriterlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenlerin protestoları

Ülkede bir öğretmenin, "baskıcı öğrenci velisinin" şikayetleri nedeniyle "yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuzda hayatını kaybettiği" iddiasıyla başkent Seul'de binlerce öğretmen bir araya gelmişti.

Öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri yapmıştı.

Güney Kore Meclisinin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşımış, "Öğretmenlere 'çocukların duygusal istismarı' iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları atmıştı.

Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin, "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini ileri sürmüştü.