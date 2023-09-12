Gümüşhacıköy İlçe Jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma trafik ekipleri, köylerden öğrenci taşıyan servisleri denetleyerek, şoförlere sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Ekipler, öğrencileri de trafikte görme, görülme ve duyma, emniyet kemeri takmanın önemi ile yaya geçitlerinin kullanımı hakkında bilgilendirdi.