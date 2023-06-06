Gülay Kanatlı Ortaokulu İngilizce Gecesi Büyük Beğeni Topladı

Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrenciler tarafından hazırlanan İngilizce gecesi büyük beğeni gördü.

Gece, 6'ıncı sınıf öğrencisi Çınar Şener'in piyano konseri ve 2'inci sınıf öğrencisi Hasan Oktay Çalışır'ın bateri şovu ile başladı. İngilizce Öğretmeni Dilek Özbiçen Sanlar'ın yönettiği ve 5/A sınıfı öğrencilerinin tamamının yer aldığı koro ile geceye katılım gösteren protokol üyeleri ve veliler keyifli anlar yaşadı. Akabinde ise İngilizce Öğretmeni Burcu Sarıoğlu'nun yönettiği ve 6/A sınıfı öğrencilerinin tamamının rol aldığı sıra dışı versiyonuyla Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler isimli tiyatro oyunu İngilizce olarak sergilendi. Gecenin sonunda Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Elif Işık, Evren Çakmak ve Yasemin Acar Tunçbilek tarafından düzenlenen, tüm sene boyunca 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri tarafından Teknoloji Tasarım dersinde hazırlanan çalışmalardan oluşan serginin gezilmesiyle gece sonlandı. Yoğun katılımın olduğu gece tüm izleyenlerden tam not aldı. Gülay Kanatlı Ortaokulu Müdürü Nihat Demir ise, emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR