Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencilerinin okuma bayramına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Yıldız da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beypazarı ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde asfaltlama çalışması yapıyor.

ANKARA (AA) Güdül ilçesinde okuma bayramı yapıldı.

Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencilerinin okuma bayramına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Yıldız da katıldı.

Yalçın, öğrencileri tebrik ederek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, çocuklarımıza en güzel eğitimi verelim ki, yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki pırıltı, ışıltı, okuma aşkı hiç bitmesin, biz her zaman onların destekçisiyiz." dedi.

Beypazarı'nda asfalt çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beypazarı ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde asfaltlama çalışması yapıyor.

Uruş Mahallesi Muhtarı Murat Uz, eski beldelerden Uruş'ta çok sayıda sokağın sıcak asfaltla kaplandığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dereli, Saray ve Karaşar'a bağlantı yolunun bir kısmının da sıcak asfaltla kaplandığını belirten Uz, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdide, çarşı içinden itibaren Beypazarı ilçesi yolu mezarlığa kadar sıcak asfaltla kaplanacak." dedi.