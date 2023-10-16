Güçlü Yürekler Minik Kanatlar, Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gazi çocuklarına kanat açtı

Kaynak: Medya Ankara

"Güçlü Yürekler Minik Kanatlar" topluluğu, Pilotaj TBÖ ve Uçuş Mühendisi Seher Ortatatlı liderliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına adanmış özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 15 Ekim Pazar günü, Şehit-Gazi çocukları ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklara, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'nda "Gökyüzünde Vefa Etkinliği" düzenlendi.

Güçlü bir katılımın olduğu etkinlikte, "Güçlü Yürekler Minik Kanatlar" topluluğu, bu özel günde şehitlerimizin, gazilerimizin ve korunmaya muhtaç çocukların yanında yer aldı. Topluluk, bu etkinlikte, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarına ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklara umut olma amacını taşıdı. Etkinlikte, çocukları hayallerinin peşinden gitmeleri için teşvik etmeyi ve onlara gökyüzünü tanıtarak havacılık sevgisini aşılamayı hedefledi. Etkinlikte, Pilotaj TBÖ ve Uçuş Mühendisi Seher Ortatatlı, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal ve Türkiye Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal, gerçekleştirilen etkinliğe dair şu açıklamalarda bulundu: "Evet, bugün çok özel bir gün. Bugün şehit ve gazi ailelerimizin çocukları için bir etkinlik düzenledik. Gökyüzünde vefa etkinliği amacımız onlara vefa borcumuzu ödemek aslında hani ödenir mi dersen nasıl ödenecek? Tabi ki ödenmez ama biraz olsun. Biz de onların yüreklerine, gönüllerine dokunmak istedik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz etkinliğin. Bu sene başında özellikle Nisan ayının otuzunda bir etkinlik daha düzenlemiştik. Yine o etkinliğimizde depremzede çocuklarıyla ilgiliydi. Bu yıl da bu ikincisi tabii ki bu etkinlikler aslında çok önemli etkinlikler ülkemizin özellikle havacılık alanında tanınmasını sağlayan etkinlikler havacılığa aslında ulaşılabilir olmasının gösterildiği etkinlikler bunlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay teknofest oldu. Ankara'da ve insanların havacılığa ne kadar ilgili olduğunu aslında orada gördük. Amacımız bu tür etkinliklerle insanlarımızı havacılıkla buluşturmak, çocuklarımızı havacılıkla buluşturmak ve diğer yandan da bu tür hava parklarını da ülkemizin her bir köşesine aslında yaymak. Özellikle amatör ve sportif havacılığın gelişmesi noktasında bu tür aparkları çok önemli. Biz tüm amatör ve sportif havacılar derneği olarak bu hava parklarının türkiye'nin işte çeşitli illerine yapılması. Noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz umarız. Başarılı oluruz inşallah.

"ÇOCUKLARA UÇAĞIN KUMANDASINI DA VERİYORUZ"

Bugün çocuklar hem havacılıkla ilgili gösterileri izleyecekler hem de kendileri gökyüzüyle buluşacaklar çocuklara uçağın kumandasını da veriyoruz. Uçakta kullanabiliyorlar. Bu da onlar için ayrı bir heyecan oluyor tabii.dokunmak çok önemli. Onu hissi yaşamak çok önemli inşallah geleceğin pilotları da bu çocukların arasından çıkacaktır. Aynı zamanda akşama kadar sosyal etkinlikler de var. Burada yine o sosyal etkinliklerde de çocuklar gönüllerince eğlenecekler. Evet. Siz burada yapmış olduğunuz Orhan Ünsal hava parkıyla hem Ankara'ya hem ülkeye değer katan bir projeye imza attınız. Burada neler yapılıyor bu program? Haricinde burada. Uçuş okullarımız pilotaj eğitimi veriyorlar. Onun yanı sıra uçağa olan iş adamlarımız da buraya inip kalkıyorlar. Aynı zamanda burada hangarlama da yapıyoruz, uçaklarını park edebiliyorlar. Dolayısıyla da havacılığın gelişmesi noktasında iş adamlarımız da aslında bu anlamda özendiriyoruz. Hem pilot olmaya özendiriyoruz hem de uçmaya özendiriyoruz. Dünyanın birçok noktasında özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da hava parkları çok yaygın. Büyük şehirlerde en az 2 tane, 3 tane 5 tane hava parkı var. Bizde bunlar bir tane bile yoktur. Biz Ankara'da ilk hava parkını gerçekleştirdik inşallah inşallah bu tabi ki yayılarak Türkiye'nin her tarafına da yapılır ve amatör ve sportif havacılık da bu şekilde gelişir" dedi.

"BEN VE BİR AVUÇ YAVRU KARTALI"

Pilotaj TBÖ ve Uçuş Mühendisi Seher Ortatatlı konuya dair şu açıklamalarda bulundu: "Ben Türk hava yollarında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. Şu anda ülkemin saygıdeğer uçukluları ve üniversitelerinde pilotaj eğitimleri veriyorum ama sosyal sorumluluk projeleri hakikaten çok değerli. Ben ve bir avuç yavru kartalı dedim. Pilotaj öğrencilerimle beraber 30 nisanda depremzede yavrularımızı depremden birkaç ay sonra biraz böyle Umut'u uyandırmak yüzlerine bir nebze olsun gücü yaratmak adına bir faaliyet düzenledik. Baktık ki sağ olsun. Sizler gibi ulusal ve uluslararası medyada çok ses buldu. Yavrularımız çok mutlu oldular, inanılmaz güzel dönüşler aldık. Bu sefer de şehit gazi Cumhuriyetimizin 100. Yılında şehit ve gazi yavrularımızı gökyüzü ile buluşturmak adına bu etkinliği düzenledik, Bu etkinlik ve sonrasında sizin yaptığınız diğer çalışmalar. Bizler gibi havacılıkla ilgili insanları, pilotlarımızı tanıyacaklar, uçakları görecekler ve belki onlar da bizler gibi havacılığa adım atacaklar. Ülkemizde sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla havacılık biraz ilerledi ve baya yol katetti."

"TEKNOFEST ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI"

Seher Ortatatlı, bu sene gerçekleştirilen Teknofest hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Teknofest ülkemizin gurur kaynağı bayraktar grubunun iha'larımı, siyahlarımız, ataklarımız bayraktar. Her şey hepsi çok güzel ve teknofest inanılmaz diyen dünyaya açılan kapımız olarak da düşünebiliriz. Hem yaptığımız işler olarak hem reklamız olarak hem de dünyayı biz de varız arkadaş bu platformda yalnız değilsiniz demek için çok güzeldi. Tabii ki yani çok mutluyum. Böyle aktivitelerden. Hele bu sene 3-4 kere oldu, çok güzeldi harikaydı. Biz böyle ufacık kendi çapımızda amatörce ben ve yavru kartallarım bunu yapıyoruz. Teknofes gibi etkinliklere alttan da olsa ufak destek olmak adına.

Kaynak: Medya Ankara