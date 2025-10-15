GSB, 2025-2026 Eğitim Yılı Yurt Başvurularını Duyurdu

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), ek kontenjanla üniversitelere yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri için GSB yurt başvuruları başladı. Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yurt başvurusu yapabilecek. 17 Ekim saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulunabilecek. Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak" denildi.