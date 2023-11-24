Görme engelli öğretmen, öğrencilerine ışık oluyor

- Zorluklara boyun eğmedi, hayaline kavuştu

Görme engelli Serkan öğretmen, bilgileriyle öğrencilerine ışık oluyor

NİĞDE - Niğde'de doğuştan görme engelli öğretmen Serkan Türkyılmaz eğitim hayatı boyunca birçok zorluk yaşasa da azmi sayesinde öğretmen olmayı başardı.

Niğde'nin Bor İlçesinde bulunan Osman Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Serkan Türkyılmaz, hayali olan öğretmenliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra KPSS'ye girerek çok istediği öğretmenlik hayaline kavuşan Türkyılmaz, öğrencilerine bilgisi ile ışık oluyor. Lise ve üniversite yıllarında engeli sebebi ile zorluklar yaşadığını aktaran Türkyılmaz, teknolojinin gelişmesi sayesinde görme engellilerin hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini belirtti. Türkyılmaz; "İlköğretimi Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu'nda okudum. 2006'da üniversite sonuçlarında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazandım ve mezun olduğum yılda da atandım. İlkokulda o kadar sıkıntı yaşamadım, çünkü görme engelliler okulunda olduğum için çevremdekiler de görme engelliydi, kabartma kitaplarımız vardı. Şimdiki gibi teknoloji yoktu, kitap okuma sıkıntısı çekiyorduk. Çünkü her zaman istediğimiz kitabı bulamıyorduk. Lisede de zorlandım. Orada da sağ olsun annem yardımcı oldu. Deneme sınavlarını okuyamıyordum görme engelli olarak, videolardan dinleyemiyorduk o zamanlar. Annem bir yıl boyunca okuyordu, ben çözüyordum, sorulara cevap veriyordum. İlk zamanlar çok zordu, dinleme yeteneğim bu kadar gelişmiş değildi. Bir sınavı 7-8 saatte çözerken son zamanlarda 3 saate düşürmüştüm" dedi.

'Zorluklar Mesleği Yapmaya Engel Değil'

Mesleğini yaparken de zorlandığı konular olduğunu sözlerine ekleyen Türkyılmaz şunları söyledi; "Mesela yazılıları okumada zorlanıyorum. Okutmak için üniversiteden öğrenci ya da öğretmen buluyorum. Hala zorluklar var ama zorluklar mesleği yapmaya engel değil. Günümüzde teknoloji çok, yapay zeka gelişti. Gören ya da görmeyen herkesin çalışması, çabalaması lazım. Daha iyi öğrenmeleri için ellerinde fırsat var, benim elimde fırsat o kadar olmadı. Gittiğim okullarda öğrenciler 'görmüyormuş' diyor. Ama 'görmese de öğretmenlik yapabilir, görmeyenler de bir şeyler yapabilir, başarabilir' dedirtebiliyorsam öğrencilerime ne mutlu bana.